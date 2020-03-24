شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم جولات تفتيش مسائية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم جولات تفتيش مسائية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار
رام الله - دنيا الوطن
نظمت أطقم حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيش ومراقبة مسائية على المحال التجارية؛ لمتابعه أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية، ومنع الاحتكار، وشملت الجولات جميع محافظات قطاع غزه، وهدفت إلى ضبط الأسعار في المحال التجارية، ومنع الاحتكار، والتأكد من صلاحيه المواد الغذائية، ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأكدت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن طواقم التفتيش والرقابة، وحماية المستهلك، تقوم على مدار الساعة بتنظيم جولات صباحية ومسائية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أن الوزارة، نظمت جولات مسائية مفاجئة على المحال التجارية، في إطار جهودها الكبيرة والمتواصلة لمتابعة وضبط الأسعار.

وذكرت الوزارة، أن التعامل مع شكاوى المواطنين والمستهلكين، يتم معالجتها ميدانياً من خلال أطقم حماية المستهلك، ومباحث التموين، مؤكدة أن جميع شكاوى المستهلكين، يتم متابعتها، وحل الكثير منها.

وجددت الدعوة للمواطنين، بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة (1800112233) للإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع.

وفي السياق ذاته، نظمت طواقم التفتيش التابعة للوزارة بمحافظة رفح، جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن هذه الجولات، تمت بالتعاون ومشاركة مباحث التموين، وصحة البلدية.

وذكر البيان، أن الجولات، تهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية، ومنع الاحتكار.

وقالت رباب عاشور، مديرة مكتب حماية المستهلك: أنه تم تحرير عدد من محاضر الضبط لعدد من التجار، الذين قاموا ويقومون برفع الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضافت عاشور، أن طواقم حماية المستهلك، قامت بجولات مسائية للمحلات التجارية، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات احتكار أو رفع للأسعار من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزارة، وشددت على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وغير الملتزمين بالأسعار الرسمية، والمحتكرين للسلع.

أخبار ذات صلة

المصري يتبرع بمليون دولار ويدعو لتشكيل صندوق للأمن الغذائي والدوائي

المصري يتبرع بمليون دولار ويدعو لتشكيل صندوق للأمن الغذائي والدوائي

النيابة تُوقف 20 متهماً برام الله بعد خرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ

النيابة تُوقف 20 متهماً برام الله بعد خرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

المالكي: طواقم الخارجية والسفارات على رأس عملها وتُعلن عن أرقام للطوارئ

المالكي: طواقم الخارجية والسفارات على رأس عملها وتُعلن عن أرقام للطوارئ

الخارجية تُطالب المنظمات الدولية المختصة بإلزام دولة الاحتلال بتوفير الحماية والسلامة لعمالنا

الخارجية تُطالب المنظمات الدولية المختصة بإلزام دولة الاحتلال بتوفير الحماية والسلامة لعمالنا

اتفاقية لتزويد مستشفى عمر القاسم في قلقيلية بجهاز تنفس صناعي

اتفاقية لتزويد مستشفى عمر القاسم في قلقيلية بجهاز تنفس صناعي

الخليل: حملة تعقيم لشوارع المدينة ومرافقها

الخليل: حملة تعقيم لشوارع المدينة ومرافقها

السفير الشوبكي: لم تسجل إصابات بين أبناء الجالية بالمغرب ووضعنا خطة طوارئ

السفير الشوبكي: لم تسجل إصابات بين أبناء الجالية بالمغرب ووضعنا خطة طوارئ

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

المصري يتبرع بمليون دولار ويدعو لتشكيل صندوق للأمن الغذائي والدوائي

المصري يتبرع بمليون دولار ويدعو لتشكيل صندوق للأمن الغذائي والدوائي

النيابة تُوقف 20 متهماً برام الله بعد خرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ

النيابة تُوقف 20 متهماً برام الله بعد خرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

المالكي: طواقم الخارجية والسفارات على رأس عملها وتُعلن عن أرقام للطوارئ

المالكي: طواقم الخارجية والسفارات على رأس عملها وتُعلن عن أرقام للطوارئ

الخارجية تُطالب المنظمات الدولية المختصة بإلزام دولة الاحتلال بتوفير الحماية والسلامة لعمالنا

الخارجية تُطالب المنظمات الدولية المختصة بإلزام دولة الاحتلال بتوفير الحماية والسلامة لعمالنا

اتفاقية لتزويد مستشفى عمر القاسم في قلقيلية بجهاز تنفس صناعي

اتفاقية لتزويد مستشفى عمر القاسم في قلقيلية بجهاز تنفس صناعي

الخليل: حملة تعقيم لشوارع المدينة ومرافقها

الخليل: حملة تعقيم لشوارع المدينة ومرافقها

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم جولات تفتيش مسائية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم جولات تفتيش مسائية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار

منوعات

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و&#34;مي عز الدين&#34;المتضرر الأكبر

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و"مي عز الدين"المتضرر الأكبر

شاهد: أول حبيب لـ &#34;جينيفر لوبيز&#34; يفارق الحياة.. وهذه صوره

شاهد: أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:&#34;دين أبوك إسمه إيه ؟&#34;

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:"دين أبوك إسمه إيه ؟"

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على "تيك توك"

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: &#34;انا عندي كارثة في البيت&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: "انا عندي كارثة في البيت"

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ&#34;جهاز كشف كورونا&#34;

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

وفاة إبنة الفنانة المصرية &#34;ناهد جبر&#34;

وفاة إبنة الفنانة المصرية "ناهد جبر"

عربي

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

وزير أردني: 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول

وزير أردني: 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)