وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم جولات تفتيش مسائية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت أطقم حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيش ومراقبة مسائية على المحال التجارية؛ لمتابعه أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية، ومنع الاحتكار، وشملت الجولات جميع محافظات قطاع غزه، وهدفت إلى ضبط الأسعار في المحال التجارية، ومنع الاحتكار، والتأكد من صلاحيه المواد الغذائية، ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.



وأكدت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن طواقم التفتيش والرقابة، وحماية المستهلك، تقوم على مدار الساعة بتنظيم جولات صباحية ومسائية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أن الوزارة، نظمت جولات مسائية مفاجئة على المحال التجارية، في إطار جهودها الكبيرة والمتواصلة لمتابعة وضبط الأسعار.



وذكرت الوزارة، أن التعامل مع شكاوى المواطنين والمستهلكين، يتم معالجتها ميدانياً من خلال أطقم حماية المستهلك، ومباحث التموين، مؤكدة أن جميع شكاوى المستهلكين، يتم متابعتها، وحل الكثير منها.



وجددت الدعوة للمواطنين، بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة (1800112233) للإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع.



وفي السياق ذاته، نظمت طواقم التفتيش التابعة للوزارة بمحافظة رفح، جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة.



وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن هذه الجولات، تمت بالتعاون ومشاركة مباحث التموين، وصحة البلدية.



وذكر البيان، أن الجولات، تهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية، ومنع الاحتكار.



وقالت رباب عاشور، مديرة مكتب حماية المستهلك: أنه تم تحرير عدد من محاضر الضبط لعدد من التجار، الذين قاموا ويقومون برفع الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأضافت عاشور، أن طواقم حماية المستهلك، قامت بجولات مسائية للمحلات التجارية، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات احتكار أو رفع للأسعار من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزارة، وشددت على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وغير الملتزمين بالأسعار الرسمية، والمحتكرين للسلع.