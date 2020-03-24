دولي

تركيا تُعلن البدء بتصنيع أجهزة تنفس بكميات كبيرة

تركيا تُعلن البدء بتصنيع أجهزة تنفس بكميات كبيرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الداخلية التركي، فخر الدين قوجة، أن بلاده، ستبدأ قريباً تصنيع أجهزة تنفس محلية، بكميات كبيرة ودون توقف، مشدداً على فرض حظر تصدير للكمامات الطبية المحلية في ظل حاجة تركيا لها.

وقال قوجة، وفق ما نقلت عنه وكالة (الأناضول): إن "تركيا تتبع سياسية حكيمة فيما يتعلق بمكافحة (كورونا)، وإذا تمسكت بتدابيرها الوقائية، فلن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في بعض الدول".

وأوضح، أن أعداداً كبيرة من مصابي (كورونا) في تركيا تعافوا، وتماثلوا للشفاء، مجدداً دعوته للجميع بضرورة البقاء في المنازل قائلاً: "التزام المنازل أفضل وسيلة للوقاية من كورونا"، مؤكداً أن "التضامن الذي أظهرناه في مكافحة كورونا يكاد يكون لا مثيل له في العالم".

وحول الدواء الذي وصلهم مؤخرًا من الصين، قال: "وصلنا اليوم دواء كانت نتائجه إيجابية في العلاج بالصين وبدأنا استخدامه، نريد أن نخرج بأقل الخسائر الممكنة من هذا الوباء الذي يجتاح العالم".

وتابع: "وصلنا اليوم من الصين 50 ألف علبة أدوات تشخيص سريع للفيروس وبدأنا باستخدامها، وسيصلنا 300 ألف علبة إضافية الخميس".

وأكد قوجة، أن تركيا تتصرف بحساسية بالغة، حيال سرعة التشخيص، وعزل المصابين بفيروس (كورونا) والبدء بمعالجتهم، مشيراً إلى أن وزارة الصحة، ستوظف 32 ألف عامل إضافي بقطاع الصحة، لمواجهة (كورونا)، لافتاً إلى وجود إصابات بين الكوادر الطبية.

وأشار إلى أن المشافي والمؤسسات الطبية، لم ولن تتقاضى أي أجر مقابل تشخيص الإصابة بـ (كورونا).

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