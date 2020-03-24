مصر تُعلن حظر التجول ليلًا في عموم البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين، ليلاً من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً؛ لمواجهة أزمة فيروس (كورونا).



وأعلن مدبولي، وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء حتي السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كافة المحال التجارية والمولات.



كما مدد رئيس الوزراء المصري، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد، لمدة 15 يوماً إضافية.