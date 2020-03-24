عاجل

  • مصر تُعلن حظر التجول ليلًا في عموم البلاد

  • الصحة العالمية: 85% من إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة في أوروبا وأمريكا

  • الأوقاف بغزة: إغلاق جميع مساجد القطاع اعتباراً من فجر الغد

شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة: إغلاق جميع مساجد القطاع اعتباراً من فجر الغد

الأوقاف بغزة: إغلاق جميع مساجد القطاع اعتباراً من فجر الغد
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، إغلاق جميع مساجد القطاع.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي: إنه "تقرر وبإجماع علماء ومفتي قطاع غزة، إغلاق جميع المساجد، اعتباراً من فجر غدٍ الأربعاء، ولمدة أسبوعين".

وأوضحت، أن هذا الإغلاق، جاء كإجراء احتراز ووقاية من تفشي وباء (كورونا).

أخبار ذات صلة

حماس: على المؤسسات الدولية التدخل لضمان سلامة الأسرى بعد تزايد تفشي (كورونا)

حماس: على المؤسسات الدولية التدخل لضمان سلامة الأسرى بعد تزايد تفشي (كورونا)

أسرى سجن (النقب) يقررون الشروع بخطواتهم النضالية

أسرى سجن (النقب) يقررون الشروع بخطواتهم النضالية

قسم الإعلام بجامعة غزة يُطلق حملة (#تأكد_قبل_ما_تنشر)

قسم الإعلام بجامعة غزة يُطلق حملة (#تأكد_قبل_ما_تنشر)

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

مزهر: أسرانا خط أحمر وأي مساس بهم سيُشعل غضباً عارماً

مزهر: أسرانا خط أحمر وأي مساس بهم سيُشعل غضباً عارماً

عريقات: تكثيف الاستيطان بالأغوار والبحر الميت جزء من تنفيذ خطة (سرقة العصر)

عريقات: تكثيف الاستيطان بالأغوار والبحر الميت جزء من تنفيذ خطة (سرقة العصر)

ملحم: إصابة سيدة قادمة من أمريكا بفيروس (كورونا) وارتفاع العدد إلى 60

ملحم: إصابة سيدة قادمة من أمريكا بفيروس (كورونا) وارتفاع العدد إلى 60

التنمية الاجتماعية تنفي معلومات حول إضافة 50 ألف أسرة على بند المساعدات

التنمية الاجتماعية تنفي معلومات حول إضافة 50 ألف أسرة على بند المساعدات

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

حماس: على المؤسسات الدولية التدخل لضمان سلامة الأسرى بعد تزايد تفشي (كورونا)

حماس: على المؤسسات الدولية التدخل لضمان سلامة الأسرى بعد تزايد تفشي (كورونا)

أسرى سجن (النقب) يقررون الشروع بخطواتهم النضالية

أسرى سجن (النقب) يقررون الشروع بخطواتهم النضالية

قسم الإعلام بجامعة غزة يُطلق حملة (#تأكد_قبل_ما_تنشر)

قسم الإعلام بجامعة غزة يُطلق حملة (#تأكد_قبل_ما_تنشر)

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

عريقات: تكثيف الاستيطان بالأغوار والبحر الميت جزء من تنفيذ خطة (سرقة العصر)

عريقات: تكثيف الاستيطان بالأغوار والبحر الميت جزء من تنفيذ خطة (سرقة العصر)

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

منوعات

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و&#34;مي عز الدين&#34;المتضرر الأكبر

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و"مي عز الدين"المتضرر الأكبر

شاهد: أول حبيب لـ &#34;جينيفر لوبيز&#34; يفارق الحياة.. وهذه صوره

شاهد: أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:&#34;دين أبوك إسمه إيه ؟&#34;

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:"دين أبوك إسمه إيه ؟"

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على "تيك توك"

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: &#34;انا عندي كارثة في البيت&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: "انا عندي كارثة في البيت"

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ&#34;جهاز كشف كورونا&#34;

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

وفاة إبنة الفنانة المصرية &#34;ناهد جبر&#34;

وفاة إبنة الفنانة المصرية "ناهد جبر"

عربي

السيسي: سنتخذ حزمة إجراءات إضافية لمواجهة تفشي (كورونا)

السيسي: سنتخذ حزمة إجراءات إضافية لمواجهة تفشي (كورونا)

وزير أردني: 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول

وزير أردني: 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)

هل يوجد (كورونا) في اليمن؟

هل يوجد (كورونا) في اليمن؟