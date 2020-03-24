الأوقاف بغزة: إغلاق جميع مساجد القطاع اعتباراً من فجر الغد
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، إغلاق جميع مساجد القطاع.
وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي: إنه "تقرر وبإجماع علماء ومفتي قطاع غزة، إغلاق جميع المساجد، اعتباراً من فجر غدٍ الأربعاء، ولمدة أسبوعين".
وأوضحت، أن هذا الإغلاق، جاء كإجراء احتراز ووقاية من تفشي وباء (كورونا).
قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، إغلاق جميع مساجد القطاع.
وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي: إنه "تقرر وبإجماع علماء ومفتي قطاع غزة، إغلاق جميع المساجد، اعتباراً من فجر غدٍ الأربعاء، ولمدة أسبوعين".
وأوضحت، أن هذا الإغلاق، جاء كإجراء احتراز ووقاية من تفشي وباء (كورونا).
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