الأوقاف بغزة: إغلاق جميع مساجد القطاع اعتباراً من فجر الغد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، إغلاق جميع مساجد القطاع.



وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي: إنه "تقرر وبإجماع علماء ومفتي قطاع غزة، إغلاق جميع المساجد، اعتباراً من فجر غدٍ الأربعاء، ولمدة أسبوعين".



وأوضحت، أن هذا الإغلاق، جاء كإجراء احتراز ووقاية من تفشي وباء (كورونا).