شؤون فلسطينية

مؤثر: والدة أسير تُوجه رسالة لمحجوري (كورونا).. ابني لم يرَ السماء منذ 28 عاماً

مؤثر: والدة أسير تُوجه رسالة لمحجوري (كورونا).. ابني لم يرَ السماء منذ 28 عاماً
رام الله - دنيا الوطن
مع انتشار فيروس (كورونا) في العالم، وتسجيل حالات مختلفة في مناطق الضفة الغربية، وبدء إجراءات العزل، وفرض حظر التجوال، الذي شل مناحي الحياة، وقيد حركة الناس، الذين عبروا عن غضبهم وحزنهم من بعض القيود، التي فرضها المرض عليهم في كل دول العالم.

ومقارنة مع وضع الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يجبرهم الاحتلال على الحجر منذ عشرات السنين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأم الأسير ناصر أبو سرور، وهي تتحدث بوجع كبير عن ابنها الأسير في سجون الاحتلال، الذي يعيش هذا الحجر منذ 28 عاماً.

الفيديو المؤثر، يُظهر أم الأسير، وهي تتحدث عن أنها لم تزر ابنها منذ حوالي شهرين ونصف، حيث يقبع في السجون منذ حوالي 28 عاماً، بينما تقول: إن الناس هنا تضايقت من الحجر من عشرة أيام فقط، متسائلة عن إحساس الأسرى المحجورين قسرياً منذ عشرات السنين.

وتروي أم الأسير قصة رؤية ابنها للمرة الوحيدة للسماء، حيث كان ذاهباً إلى المحكمة، وأنزله الاحتلال في الشارع، حيث كان يريد أن يسخر منه، وهي المرة التي يقول فيها الأسير لوالدته: إنه رأى السماء بدون شبك السجن.

وتتابع الأم المكلومة، وهي تتحدث عن العذاب، الذي يراه الأسرى الفلسطينيون المحجورون في السجون منذ عشرات السنين، وتنصح الناس بالصبر والإحساس بالأسرى، الذين لا يتواصلون مع عائلاتهم، ولا يرون أحداً، وتوجه نصيحتها للناس، الذين فرض عليهم الحجر الصحي من (كورونا) بالصبر والتعلم من الأسرى.

وتحتجز إسرائيل الأسرى الفلسطينيين لعشرات السنين في سجونها الظالمة، حيث تصدر عليهم أحكاماً متفاوتة، وهو ما يرفضه القانون الدولي.

 

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