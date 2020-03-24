السيسي: سنتخذ حزمة إجراءات إضافية لمواجهة تفشي (كورونا)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

تتجهز الحكومة المصرية، لإصدار حزمة من القرارات الصارمة؛ لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في تغريدة له على موقع (تويتر): إنه "على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس (كورونا)، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة، باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية، تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان".



وأضاف "ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري، أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات، بما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.. حفظ الله مصر والمصريين".