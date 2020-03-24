حماس: على المؤسسات الدولية التدخل لضمان سلامة الأسرى بعد تزايد تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كل المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التدخل العاجل؛ لضمان سلامة الأسرى الفلسطينيين، بعد تزايد تفشي فيروس (كورونا)، والكشف عن ظروف الأسرى المحجورين.



وقال الناطق باسم (حماس)، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء: "أسرانا الأبطال يناضلون من أجل حقهم في إجراءات لحمايتهم من تفشي فيروس (كورونا)، والكشف عن ظروف اعتقال الأسرى المحجورين، وحقهم في دخول أصناف أساسية منعتها مصلحة السجون في الأيام الأخيرة".



وأضاف قاسم: "أسرانا يخوضون في سجون الاحتلال معركة جديدة ضد مصلحة إدارة السجون؛ لانتزاع حقوقهم المشروعة"، مؤكدًا أن حركة حماس وكل جماهير الشعب الفلسطيني، خلف مطالبهم العادلة.



وحمّل قاسم، سلطات الاحتلا،ل نتائج حالة الاستهتار، التي تتعامل بها مصلحة السجون الإسرائيلية، في تأمين سلامة الأسرى، مشددًا على أن قضية الأسرى، ستظل إحدى ثوابت عملنا الوطني والنضالي، مؤكدًا أن المساس بهم خط أحمر، لا يمكن للشعب الفلسطيني، أن يسكت عنه.