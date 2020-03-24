الصحة العالمية: 85% من إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة في أوروبا وأمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 85% من حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، المبلغ عنها في الـ 24 ساعة الأخيرة، سُجلت في أوروبا والولايات المتحدة.



وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "نتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات (كورونا) البالغة 14.510 كثيراً في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة".



وأوضحت الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة، قد تتحول إلى مركز لتفشي فيروس (كورونا).