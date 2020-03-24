الصحة العالمية: 85% من إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة في أوروبا وأمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 85% من حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، المبلغ عنها في الـ 24 ساعة الأخيرة، سُجلت في أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "نتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات (كورونا) البالغة 14.510 كثيراً في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة".
وأوضحت الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة، قد تتحول إلى مركز لتفشي فيروس (كورونا).
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 85% من حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، المبلغ عنها في الـ 24 ساعة الأخيرة، سُجلت في أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "نتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات (كورونا) البالغة 14.510 كثيراً في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة".
وأوضحت الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة، قد تتحول إلى مركز لتفشي فيروس (كورونا).
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