قسم الإعلام بجامعة غزة يُطلق حملة (#تأكد_قبل_ما_تنشر)

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق قسم الإعلام في جامعة غزة، حملة إعلامية توعوية تحت عنوان (#تأكد_قبل_ما_تنشر)، وذلك بهدف نشر التوعية حول مخاطر نشر الإشاعات والأخبار مجهولة المصدر، لاسيما فيما يتعلق بوباء (كورونا) الذي يغزو العالم.



وثمن رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور فريد القيق، الدور الكبير والفاعل، الذي يقوم به قسم الإعلام في جامعة غزة، في نشر الوعي والثقافة العامة من خلال المبادرات المجتمعية الهادفة، التي نحن في أمس الحاجة لها، خصوصًا في هذه الأيام العصيبة، معبرًا عن شكره وتقديره لعمادة كلية علوم الاتصال واللغات، ولقسم الإعلام ومحاضريه وطلبته، على مشاركتهم الفاعلة في هذه المبادرة والحملة الراقية والهادفة.



بدوره، قال عميد كلية علوم الاتصال واللغات في جامعة غزة، الدكتور هاشم عابدين: "إن الدور التكاملي والتفاعلي الذي شاهدناه اليوم، من قبل محاضرين وطلبة قسم الإعلام في الجامعة، ينم عن مدى الرقي والمسؤولية المجتمعية والأخلاقية العالية، التي يتمتعون بها"، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح في خدمة مجتمعهم الفلسطيني.



من جانبه، أوضح الدكتور حاتم العسولي، رئيس قسم الإعلام في جامعة غزة، أن الحملة هدفت إلى نشر التوعية حول مخاطر تناول الإشاعات والأخبار مجهولة المصدر، التي تكثر في أوقات الأزمات والطوارئ، لافتًا إلى أن إطلاق الحملة نبع من المسؤولية المجتمعية لقسم الإعلام في جامعة غزة، وأتى ضمن المتطلبات العملية لمساقي الإعلام التفاعلي واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بإشراف الأستاذ القدير خليل عطا الله.



وعبر عن شكره وتقديره لكل من ساهم، وشارك في إنجاح الحملة، وخص بالشكر والثناء محاضرين وطلبة قسم الإعلام، الذين تفاعلوا بشكل كبير، ولافتاً للانتباه مع مضمون الحملة بنشر جملة من المواد الإعلامية والفيديوهات المميزة، التي ساهمت في إنجاح الحملة.



ومن ناحيته، بين عطا الله المحاضر في قسم الإعلام بجامعة غزة، وصاحب فكرة المبادرة، أن الحملة الإعلامية تركزت حول إطلاق (هاشتاق #تأكد_قبل_ما_تنشر)، وشارك بها طلبة قسم الإعلام، وسط تفاعل كبير من لفيف من الإعلاميين والصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مثمنًا دعم رئيس قسم الإعلام د. العسولي، وعميد كلية علوم الاتصال واللغات د. عابدين، وعميد كلية الدراسات المتوسطة، د. رنا عودة؛ لإنجاح الحملة.



يذكر، أن تغريدات النشطاء والمتفاعلين مع الحملة، تركزت حول أهمية التركيز على الدقة، وتوخي المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وحماية الأسرة والمجتمع، بعدم ترويج الإشاعات، وحول المخاطر القانونية المترتبة على نشر الإشاعات.