دولي

مُسن أمريكي.. خاف من كورونا فمات بعقار الكلوروكين

مُسن أمريكي.. خاف من كورونا فمات بعقار الكلوروكين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام عالمية، أن رجلًا وزوجته، من ولاية أريزونا الأميركية، تناولا مادة "فوسفات الكلوروكين"، معتقدين أنه سيحميهما من الإصابة بفيروس (كورونا) الجديد.

وقالت (سكاي نيوز) التي أوردت الخبر: إنه "توفي الرجل، بينما وضعت الزوجة تحت العناية المركزة، حيث لم تكن المادة التي تناولها الزوجان على شكل دواء "الكلوروكين"، المستخدم لعلاج الملاريا عند البشر، بل مكون سام مدرج كعلاج طفيلي للأسماك".

وقالت الزوجة: إنها شاهدت تقارير تلفزيونية تحدث خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الفوائد المحتملة لعلاج "الكلوروكين"، ويبدو أن اسم "الكلوروكين"، الذي ذكره ترامب، وجد صدى عند زوجة الرجل، التي طلبت عدم استخدام اسمها لحماية خصوصية الأسرة، مشيرة إلى أنها استخدمته سابقاً لعلاج الأسماك من بعض الأمراض التي كانت تصيبها.

وأضافت الزوجة "رأيت عبوة المادة على الرف الخلفي، فتساءلت "مهلاً، أليس هذا ما يتحدثون عنه على التلفزيون؟".

وقرر الزوجان، وهما في العقد السادس من العمر، مزج كمية صغيرة من المادة مع سائل وشربها كوسيلة لمنع الإصابة بالفيروس، ولكن وبعد 20 دقيقة، أصبح كلاهما مريضاً للغاية، وشعرا في البداية، "بالدوار والحمى"، ثم بدأت هي بالتقيؤ، فيما بدأت مشاكل التنفس لدى الزوج.

وسارعت الزوجة، بعد ذلك إلى الاتصال برقم الطوارئ، وقالت "كان المستجيبون للطوارئ يسألون الكثير من الأسئلة" عما تناولاه، لكنها كانت تجد صعوبة في التحدث، فسقطت على الأرض.

وبعد وقت قصير على وصولهما إلى المستشفى، توفي زوجها.

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