شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز الإحصاء الفلسطيني، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون ثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.44 مقارنة بـ 105.52 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.14% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون ثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.18 مقارنة بـ 105.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.23%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.13%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون ثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.03 مقارنة  بـ 103.20 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.25%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.69% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون ثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.63 مقارنة بـــ 109.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.99%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.42%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاضا المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.14% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون ثاني 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.34 مقارنة بـ 114.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.17%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.35 مقارنة بـ119.55 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 103.33 مقارنة بــــ 103.41 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.43% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون ثاني 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.52 مقارنة بـــــ 109.99 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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