دولي

إصابة رئيس سابق فاز بجائزة نوبل بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس سابق فاز بجائزة نوبل بفيروس (كورونا)
الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري
رام الله - دنيا الوطن
أكد مكتب الرئيس الفنلندي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السابق للبلاد، مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس (كورونا).

وقال المكتب، وفق ما نقلت وكالة (رويترز): "تأكدت الإصابة للرئيس السابق، أمس الاثنين، ولكن نؤكد أن الرئيس اهتيساري في حالة جيدة".

وحكم اهتيساري (82 عاماً) فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام، لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.

وكانت فنلندا، أعلنت عن 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا) حتى الآن.

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