ملحم: إصابة سيدة قادمة من أمريكا بفيروس (كورونا) وارتفاع العدد إلى 60

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن عددًا من الطلاب الفلسطينيين، قدموا من إيطاليا عبر طائرة، وسيتم وضعهم الحجر الصحي بفندق (جراند بارك) برام الله.



وقال ملحم في الايجاز الصحفي حول فيروس (كورونا): إنه أظهرت عينات من سيدة وصلت من أمريكا إصابتها بالفيروس يرفع العدد إلى 60، تماثلت 16 منها للشفاء، مبينًا أن العينات التي أخذت من العامل، الذي ألقى به الإسرائيليون، أظهرت أنه غير مصاب.



وأضاف: أخذنا عينات من أحد المواطنين بكفرعقب، وعينات من المخالطين له، والنتيجة لم تظهر بعد.



ودعا ملحم العمال إلى عدم الذهاب لورش ومصانع الاحتلال، التي باتت حاضنة للوباء، وعدم القبول بمثل هذه الظروف غير الإنسانية، التي يضعهم فيها أرباب العمل الإسرائيليون.



وقال الناطق باسم الحكومة: "إذا كان لا بد من الحصول على لقمة العيش، فلتكن بكرامة، وليس بهذا النحو من الإهانة".



وأضاف: نعمل بكل جهد لتوعية عمالنا، بألا يذهبوا إلى العمل داخل إسرائيل في هذه الظروف الصعبة، وألا يلقوا بأنفسهم في هذه البؤر والحواضن لهذا الوباء، حفاظاً على سلامتهم، وأهلهم ومجتمعهم.



يتبع..