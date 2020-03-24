التنمية الاجتماعية تنفي معلومات حول إضافة 50 ألف أسرة على بند المساعدات

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

نفى داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، المعلومات التي تتحدث عن إمكانية إضافة 50 ألف أسرة على بند المساعدات بسبب حالة الطوارئ، التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.



وقال الديك لـ "دنيا الوطن": "وزير التنمية الاجتماعية لم يتحدث عن إضافة 50 ألف أسرة أو أنها ستضيف، حيث إن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني قال: إنه يتم رصد وضع الأسر نتيجة الأزمة، ونتوقع أن تزداد حالات الفقر والانكشاف نتيجة الأزمة".



وأضاف: "نحن في الوزارة، نتابع الأوضاع عن كثب، وسنقدم ما نستطيع للمساعدة".