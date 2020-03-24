وزير أردني: 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول

حظر التجول في الاردن

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد العضايلة، أن 99% من المواطنين في بلاده، ملتزمون بقرار حظر التجول، متوقعًا بأن يستمر حظر التجول في الأردن، لمدة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قال العضايلة، إن "المملكة اتخذت من بداية انتشار فيروس (كورونا) المستجد في عدد من دول العالم، خطوات احترازية ووقائية لمكافحة الوباء والحد من انتشاره بين المواطنين".



وأضاف: "الأردن استطاع في بداية أزمة (كورونا) جلب عدد من المواطنين المقيمين في الصين بطائرة خاصة، ووضعهم في حجر صحي لمدة أربعة عشر يوماً، حتى لا ينقلوا العدوى للمواطنين".



وأشار إلى أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، مبيناً أن هذه الإجراءات، وصلت لتفعيل قانون الدفاع في المملكة، مؤكداً أن هذا القانون قد يعطل العمل في القوانين الأخرى، ويهدف لحماية المجتمع والبيئة الصحية في الأردن، بما يمنع انتشار الوباء.



وأكد العضايلة، أن حظر التجول الذي فرضته الحكومة في مختلف مناطق المملكة، شامل على المواطنين كافة، ولم يُستثنى منه سوى بعض الموظفين، الذين نحتاجهم لإدامة الحياة مثل الكوادر الطبية العاملة في الخدمات الطبية، ووزارة الصحة، والذين يعلمون على توصيل بعض المواد الأساسية للمواطنين، مبيناً أن 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول، ولم يخالفه سوى 700 شخص.