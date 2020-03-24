إيران: سنسمح فقط لثلث الموظفين بالعمل بسبب (كورونا)

صورة من إيران التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت إيران، بأن يزاول فقط ثلث الموظفين أعمالهم، بينما يتم تعطيل الثلثين الآخرين، في إطار مواجهة تفشي وباء (كورونا) في البلاد.



وقرر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تمديد الإفراج المؤقت عن السجناء إلى 18 نيسان/ أبريل تقريباً، في إطار مواجهة فيروس (كورونا).



بدوره، قال نائب وزير الصحة الإيراني، قاسم جان بابائي: إن 26 ألف شخص مصابون بفيروس (كورونا) يخضعون حالياً للعلاج في المستشفيات الإيرانية، وإن 26 ألفاً آخرين من المصابين، أغلبهم تماثلوا للشفاء، وغادروا المستشفيات، وما تبقى منهم توفوا بسبب المرض.



ويعتبر هذا أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلن، حيث قالت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1812 شخصاً، والإصابات بلغت 23049 حالة.



وسجلت أكثر من 23 ألف إصابة، وما يتجاوز 1800 حالة وفاة وفقا لأحدث بيانات صدرت.