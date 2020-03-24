شؤون فلسطينية

عبيد: فتح تُدين عنصرية دولة الاحتلال بحق أحد عمالنا الأبطال

عبيد: فتح تُدين عنصرية دولة الاحتلال بحق أحد عمالنا الأبطال
رام الله - دنيا الوطن
نددت حركة (فتح) بالهمجية الإسرائيلية، التي تكشف عن عقلية حاقدة لا تعرف للإنسانية أي معنى، حين قامت بإلقاء أحد عمالنا الأشاوس على الحاجز العسكري، بعد ان شك صاحب العمل، بأنه مصاب بفيرويس (كورونا).

وقال جمال عبيد، مفوض الاتحادات والنقابات العمالية في الهيئة القيادية العليا لحركة (فتح) في تصريح صحفي له اليوم، وصل "دنيا الوطن": "إن إقدام الاحتلال على التصرف بهذه العقلية الإجرامية العنصرية البعيدة كل البعد عن كل المواثيق والأعراف الدولية، يتطلب موقفاً مسؤولاً من قبل المجتمع الدولي".

وطالب منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها، ومحاسبة الاحتلال عن هذا التصرف المشين، بحق عمالنا والإنسانية جمعاء.

وأكد عبيد، أن عمالنا هم مخزون ثورتنا الاستراتيجي، حيث كانوا دائماً في طليعة المدافعين عن قضيتنا وحقوقنا العادلة، وقدموا الكثير من التضحيات، حفاظاً على استقلالية قرارنا الوطني الفلسطيني.

ولفت إلى أن فتح، ستظل دائماً المحافظة على حقوق عمالنا وشعبنا، من منطلق استراتيجي، وهو أن الإنسان أغلى ما نملك.

وأشاد عبيد، بعمالنا الأبطال، واستعدادهم الدائم لمواصلة العطاء، رغم ضيق ذات اليد، بسبب الضغوط المتزايدة، وإجراءات الاحتلال القمعية بحقهم، إلا أن إيمانهم الكبير بأن الحرية لها ثمن، هو ما يدفعهم لأن يتصدروا المشهد الفلسطيني دائماً.

وحمل عبيد، دولة الاحتلال، كامل المسؤولية عن صحة وسلامة عمالنا جميعاً، كونها الدولة القائمة بالاحتلال.

أخبار ذات صلة

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

عريقات: تكثيف الاستيطان بالأغوار والبحر الميت جزء من تنفيذ خطة (سرقة العصر)

عريقات: تكثيف الاستيطان بالأغوار والبحر الميت جزء من تنفيذ خطة (سرقة العصر)

ملحم: إصابة سيدة قادمة من أمريكا بفيروس (كورونا) وارتفاع العدد إلى 60

ملحم: إصابة سيدة قادمة من أمريكا بفيروس (كورونا) وارتفاع العدد إلى 60

التنمية الاجتماعية تنفي معلومات حول إضافة 50 ألف أسرة على بند المساعدات

التنمية الاجتماعية تنفي معلومات حول إضافة 50 ألف أسرة على بند المساعدات

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

الأسرى يشرعون اليوم بإغلاق الأقسام بسبب إهمال الاحتلال لإجراءات الوقاية من (كورونا)

الأسرى يشرعون اليوم بإغلاق الأقسام بسبب إهمال الاحتلال لإجراءات الوقاية من (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

ملحم: إسرائيل تعاملت بشكل غير إنساني مع عمال فلسطين وورش الاحتلال حاضنة لفيروس (كورونا)

ملحم: إسرائيل تعاملت بشكل غير إنساني مع عمال فلسطين وورش الاحتلال حاضنة لفيروس (كورونا)

شاهد: الوحدة البيولوجية لكتائب المجاهدين تقوم بتعقيم بعض المناطق بغزة

شاهد: الوحدة البيولوجية لكتائب المجاهدين تقوم بتعقيم بعض المناطق بغزة

مستوطنو (يتسهار) يهاجمون مادما جنوب نابلس

مستوطنو (يتسهار) يهاجمون مادما جنوب نابلس

الدولار يرتفع مُجددًا أمام الشيكل

الدولار يرتفع مُجددًا أمام الشيكل

منوعات

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و&#34;مي عز الدين&#34;المتضرر الأكبر

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و"مي عز الدين"المتضرر الأكبر

شاهد: أول حبيب لـ &#34;جينيفر لوبيز&#34; يفارق الحياة.. وهذه صوره

شاهد: أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:&#34;دين أبوك إسمه إيه ؟&#34;

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:"دين أبوك إسمه إيه ؟"

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على "تيك توك"

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: &#34;انا عندي كارثة في البيت&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: "انا عندي كارثة في البيت"

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ&#34;جهاز كشف كورونا&#34;

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

وفاة إبنة الفنانة المصرية &#34;ناهد جبر&#34;

وفاة إبنة الفنانة المصرية "ناهد جبر"

عربي

وزير أردني: 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول

وزير أردني: 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)

هل يوجد (كورونا) في اليمن؟

هل يوجد (كورونا) في اليمن؟

تونس: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية كانت قادمة إلينا

تونس: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية كانت قادمة إلينا