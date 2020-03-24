عبيد: فتح تُدين عنصرية دولة الاحتلال بحق أحد عمالنا الأبطال

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رام الله - دنيا الوطن

نددت حركة (فتح) بالهمجية الإسرائيلية، التي تكشف عن عقلية حاقدة لا تعرف للإنسانية أي معنى، حين قامت بإلقاء أحد عمالنا الأشاوس على الحاجز العسكري، بعد ان شك صاحب العمل، بأنه مصاب بفيرويس (كورونا).



وقال جمال عبيد، مفوض الاتحادات والنقابات العمالية في الهيئة القيادية العليا لحركة (فتح) في تصريح صحفي له اليوم، وصل "دنيا الوطن": "إن إقدام الاحتلال على التصرف بهذه العقلية الإجرامية العنصرية البعيدة كل البعد عن كل المواثيق والأعراف الدولية، يتطلب موقفاً مسؤولاً من قبل المجتمع الدولي".



وطالب منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها، ومحاسبة الاحتلال عن هذا التصرف المشين، بحق عمالنا والإنسانية جمعاء.



وأكد عبيد، أن عمالنا هم مخزون ثورتنا الاستراتيجي، حيث كانوا دائماً في طليعة المدافعين عن قضيتنا وحقوقنا العادلة، وقدموا الكثير من التضحيات، حفاظاً على استقلالية قرارنا الوطني الفلسطيني.



ولفت إلى أن فتح، ستظل دائماً المحافظة على حقوق عمالنا وشعبنا، من منطلق استراتيجي، وهو أن الإنسان أغلى ما نملك.



وأشاد عبيد، بعمالنا الأبطال، واستعدادهم الدائم لمواصلة العطاء، رغم ضيق ذات اليد، بسبب الضغوط المتزايدة، وإجراءات الاحتلال القمعية بحقهم، إلا أن إيمانهم الكبير بأن الحرية لها ثمن، هو ما يدفعهم لأن يتصدروا المشهد الفلسطيني دائماً.



وحمل عبيد، دولة الاحتلال، كامل المسؤولية عن صحة وسلامة عمالنا جميعاً، كونها الدولة القائمة بالاحتلال.