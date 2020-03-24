شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار
مقر وزارة الاقتصاد الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خمسة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظة رام الله والبيرة.

وبينت مدير دائرة حماية المستهلك، هزار أبو بكر، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الإحالة جاء في أعقاب متابعة عدد من شكاوى المواطنين، حول عدم إشهار المحال التجارية السعر على السلع، الأمر الذي يعطي للتجار مجالاً للتضليل والتلاعب بالأسعار.  

ووفقاً للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم (27) لسنة 2018، يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلالف دينار أردني، أو مايعدلها بالعملة المتداولة قانوناً.

وهذا ينسحب أيضاً على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التميونية أو أرغم المشتري على شراء كمية معنية منها أو سلعة أخرى معها أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.

ويحظر بموجب قرار بقانون الطوارئ على الكافة احتكار البضائع او اخفائها او الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية او استغلاها لتحقيق مكاسب فاشحة او غير مشروعة وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو مايعادلها بالعمل المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف إذا كان المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.

يشار ألى أن وزارة الاقتصاد الوطني، أغلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية مصنعين في منطقة بيرنبالا ومدينة طولكرم؛ لمخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى محل تجاري في مدينة نابلس لبيع بيض المائدة بـ 25 شيكلاً مخالف السعر الذي حددته الوزارة الاقتصاد بسعر 18 شيكلاً كسقف أعلى.

وتعاملت وزارة الاقتصاد الوطني مع  أكثر من 120 شكوى، ورت عبر الرقم 129 أغلبها تركز في مجال ارتفاع سعر الخضروات والفواكه، وتم التنسيق مع وزارة الزراعة جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لضبط هذه الأسعار.

وتراجعت الحركة الشرائية، في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الجائحة الصحية، وبعد قيام المواطنين بالتهافت على شراء السلع من المحلات في الأول من أمس بالرغم من أن المحلات التجارية ستبقى أبوابها مفتوحة أمام المواطنين لغاية الساعة السابعة مساء، يومياً ماعدا المخابز والصيدليات، كما أن المخزون التمويني، يلبي احتياج المواطنين.

وعملت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني على تقديم الخدمات المطلوبة للقطاع الخاص، خاصة في مجال الاستيراد والتصدير وضمن انسياب الحركة التجارية بين المحافظات في ظل التدابير التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية، وهنا نؤكد على أن الحركة التجارية تسير كالمعتاد وفق الإجراءات التي حددتها الحكومة.

أخبار ذات صلة

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

عريقات: تكثيف الاستيطان بالأغوار والبحر الميت جزء من تنفيذ خطة (سرقة العصر)

عريقات: تكثيف الاستيطان بالأغوار والبحر الميت جزء من تنفيذ خطة (سرقة العصر)

ملحم: إصابة سيدة قادمة من أمريكا بفيروس (كورونا) وارتفاع العدد إلى 60

ملحم: إصابة سيدة قادمة من أمريكا بفيروس (كورونا) وارتفاع العدد إلى 60

التنمية الاجتماعية تنفي معلومات حول إضافة 50 ألف أسرة على بند المساعدات

التنمية الاجتماعية تنفي معلومات حول إضافة 50 ألف أسرة على بند المساعدات

عبيد: فتح تُدين عنصرية دولة الاحتلال بحق أحد عمالنا الأبطال

عبيد: فتح تُدين عنصرية دولة الاحتلال بحق أحد عمالنا الأبطال

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

الأسرى يشرعون اليوم بإغلاق الأقسام بسبب إهمال الاحتلال لإجراءات الوقاية من (كورونا)

الأسرى يشرعون اليوم بإغلاق الأقسام بسبب إهمال الاحتلال لإجراءات الوقاية من (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

ملحم: إسرائيل تعاملت بشكل غير إنساني مع عمال فلسطين وورش الاحتلال حاضنة لفيروس (كورونا)

ملحم: إسرائيل تعاملت بشكل غير إنساني مع عمال فلسطين وورش الاحتلال حاضنة لفيروس (كورونا)

شاهد: الوحدة البيولوجية لكتائب المجاهدين تقوم بتعقيم بعض المناطق بغزة

شاهد: الوحدة البيولوجية لكتائب المجاهدين تقوم بتعقيم بعض المناطق بغزة

مستوطنو (يتسهار) يهاجمون مادما جنوب نابلس

مستوطنو (يتسهار) يهاجمون مادما جنوب نابلس

الدولار يرتفع مُجددًا أمام الشيكل

الدولار يرتفع مُجددًا أمام الشيكل

منوعات

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و&#34;مي عز الدين&#34;المتضرر الأكبر

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و"مي عز الدين"المتضرر الأكبر

شاهد: أول حبيب لـ &#34;جينيفر لوبيز&#34; يفارق الحياة.. وهذه صوره

شاهد: أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:&#34;دين أبوك إسمه إيه ؟&#34;

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:"دين أبوك إسمه إيه ؟"

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على "تيك توك"

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: &#34;انا عندي كارثة في البيت&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: "انا عندي كارثة في البيت"

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ&#34;جهاز كشف كورونا&#34;

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

وفاة إبنة الفنانة المصرية &#34;ناهد جبر&#34;

وفاة إبنة الفنانة المصرية "ناهد جبر"

عربي

وزير أردني: 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول

وزير أردني: 99% من المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)

هل يوجد (كورونا) في اليمن؟

هل يوجد (كورونا) في اليمن؟

تونس: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية كانت قادمة إلينا

تونس: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية كانت قادمة إلينا