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الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تصدت الدفاعات الجوية السورية، لطائرة مسيرة في محيط قاعدة (حميميم) بريف اللاذقية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية السورية: إن "طائرة مسيرة اقتربت باتجاه قاعدة حميميم، تعاملت معها الدفاعات الجوية، وتمكنت من تدميرها في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية".

وأوضحت الوكالة، أنه سمع صوت انفجارات قوية هزت المدينة، وهذا التصدي، يأتي كأحد التصديات الناجحة على مدى الأشهر الأخيرة.

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