شؤون فلسطينية

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة

كهرباء القدس برام الله تُخصص أرقاماً لتوفير خدمة الشحن للحالات الطارئة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
خصص فرع شركة كهرباء القدس في محافظة رام الله والبيرة، أرقاماً للتواصل مع المشتركين؛ لتوفير خدمة شحن الكهرباء للحالات الطارئة والاستثنائية، التي لايمكنها الخروج من المنزل أو الوصول إلى فروع الشركة أونقاط الشحن في ظل حالة الطوارئ، التي أعلنت في المحافظة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وأوضحت الشركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه بإمكان المواطنين من الحالات الطارئة التواصل من خلال مركز الاتصال التابع للشركة على الأرقام التالية: 022947650 - 026269333 أو على الأرقام المجانية: 1800900900 - 1800211511 وستتحرك طواقم الشركة، باتجاه منازل المشتركين أينما كانت؛ لتوفير خدمة الشحن.

وأوضح مدير فرع كهرباء القدس في محافظة رام الله والبيرة، المهندس محمد زيدان، أنه وبناء على تطورات الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة، وما تلاها من تشديد للحركة، فإن شركة كهرباء محافظة القدس، وبالتنسيق مع المحافظة، وغرفة الطوارئ، قررت عدم قطع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين في المحافظة.

وطالب زيدان المواطنين بالقيام بعمليات الشحن والحصول على الخدمات الأخرى من خلال استغلال تطبيق الموبايل الخاص بالشركة (jdeco) الموجودة على أجهزة الأيفون والأندرويد.

وأضاف زيدان أن فرع الشركة في رام الله والبيرة خصص 17 ً فرقة ميدانية لحالات الطوارئ، ستعمل على ضمان توفير التيار الكهربائي في كافة مناطق المحافظة، بما فيها إصلاح الاعطال الكهربائية، وتأمين عمليات الشحن للمواطنين، والحالات الطارئة من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الـعاشرة مساء.

وأشار زيدان إلى أن عمل المقر الرئيسي في الإرسال، سيقتصر على الطوارئ، الصندوق، الشحن، الدفع المسبق، الحراسة، ومزكز الاتصال، حيث تم استصدار تصاريح خاصة لتنقل الموظفين والطواقم العاملة في الميدان، حتى تتمكن من القيام بعملها.

وثمن زيدان جهود محافظة رام الله والبيرة، والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني، على حس المسؤولية العالية، وما أبدوه من تعاون؛ لتسهيل مهام عمل طواقمنا في المحافظة.

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