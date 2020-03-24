ترامب: لو تركنا الأمر للأطباء فإنهم سيغلقون العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، بعد انتهاء فترة إغلاق مدتها 15 يوماً، الأسبوع المقبل، حتى في حال انتشار فيروس (كورونا)، موضحًا أن الأطباء، يريدون إغلاق العالم.



وذكر ترامب في مؤتمر صحفي، عقده داخل البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة ستفتح مرة أخرى وبسرعة أمام النشاط التجاري"، مضيفًا: "لن نسمح بأن يتحول ذلك إلى مشكلة مالية تستمر فترة طويلة"، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن).



وأكد أنه من الممكن استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات، التي بها ما وصفه معدلات بطيئة نسبياً من الإصابة بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى نبراسكا وإيداهو كمثالين، في حين يستمر العمل بشأن المناطق الساخنة في ولايات أخرى مثل نيويورك.



وتابع: "لو تُرك الأمر للأطباء، سيقولون فلنغلق العالم كله".



وكان الرئيس الأمريكي، قد أصدر قبل أسبوع، تعليمات تستهدف إبطاء انتشار المرض خلال 15 يوماً، بما في ذلك الحد من السفر غير الضروري، ووقف النشاط الاقتصادي في بعض الولايات.