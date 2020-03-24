ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 1656 شخصًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 1656 منهم 31 مصاباً بحالة حرجة.



وقالت قناة (كان): إنه "من المنتظر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، في الساعات المقبلة، على قيود جديدة لمنع تفشي الوباء، من ضمنها: منع الإسرائيليين من الخروج من بيوتهم إلا لغرض الذهاب إلى العمل أو شراء الغذاء والدواء، كما يمكنهم ممارسة نشاط رياضي أو الخروج في نزهة مع الكلب في محيط المنزل".



وأوضحت، أنه سيتم تقليص المواصلات العامة بشكل ملحوظ، يصل إلى حد تعطيلها بالكامل، فيما سيارات الأجرة، يمكنها أن تقل شخصاً واحداً فقط، وستسري القيود الجديدة لمدة أسبوع من لحظة المصادقة عليها.