شؤون فلسطينية

ملحم: إسرائيل تعاملت بشكل غير إنساني مع عمال فلسطين وورش الاحتلال حاضنة لفيروس (كورونا)

ملحم: إسرائيل تعاملت بشكل غير إنساني مع عمال فلسطين وورش الاحتلال حاضنة لفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دان المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، السلوك العنصري وغير الإنساني، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأرباب العمل الإسرائيليين، في التعامل مع العمال الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال، ألقت، أمس الاثنين، عاملاً فلسطينياً على قارعة الطريق قرب حاجز بيت سيرا العسكري، في ظروف صحية صعبة، قبل أن تخبره بإصابته بفيروس (كورونا).

ودعا ملحم العمال إلى عدم الذهاب لورش ومصانع الاحتلال، التي باتت حاضنة للوباء، وعدم القبول بمثل هذه الظروف غير الإنسانية، التي يضعهم فيها أرباب العمل الإسرائيليون.

وقال الناطق باسم الحكومة: "إذا كان لا بد من الحصول على لقمة العيش، فلتكن بكرامة، وليس بهذا النحو من الإهانة".

وأضاف: نعمل بكل جهد لتوعية عمالنا، بألا يذهبوا إلى العمل داخل إسرائيل في هذه الظروف الصعبة، وألا يلقوا بأنفسهم في هذه البؤر والحواضن لهذا الوباء، حفاظا على سلامتهم، وأهلهم ومجتمعهم.

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