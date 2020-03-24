شاهد: الوحدة البيولوجية لكتائب المجاهدين تقوم بتعقيم بعض المناطق بغزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت حركة المجاهدين الفلسطينية، مبادرة تطوعية؛ لتعقيم المرافق العامة والطرق والمحلات التجارية في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة، الليلة الماضية.وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن الوحدة البيولوجية الدفاعية، قامت بحملة "أداء الواجب" انطلاقاً من مسؤولياتها الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه شعبنا الحاضن للمقاومة في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وللحد من انتشار الأمراض والأوبئة في محافظات غزة.وأوضحت الحركة في بيانها، أن وحداتها المختصة في الكتائب، تقوم بتعقيم المرافق العامة والطرقات والمحال التجارية، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة.