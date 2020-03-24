مستوطنو (يتسهار) يهاجمون مادما جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت مجموعات من المستوطنين، الليلة الماضية، بلدة مادما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان، أن العديد من المستوطنين، جاؤوا من مستوطنة (ايتسهار)، قبل أن يهاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة، وحاولوا الاعتداء على المنازل هناك، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وذكر الشهود، بأن العشرات من شبان البلدة، تصدوا للمستوطنين، قبل أن يلوذوا بالفرار باتجاه مستوطنة (ايتسهار)، محتمين بجنود الاحتلال، الذين حضروا إلى المكان.