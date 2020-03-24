عاجل

  • ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش الإسرائيلي إلى 25

دولي

أين يهرب أثرياء العالم من فيروس (كورونا)؟

أين يهرب أثرياء العالم من فيروس (كورونا)؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (تلغراف) البريطانية، أنه "بالنظر إلى إجراءات إغلاق الحدود، التي طبقتها دول عدة؛ لمنع انتشار الفيروس، قام عدد من المليارديرات، برحلات إلى ملاذات آمنة، باستخدام طائرات خاصة، ويخوت فارهة".

ووفق ما نقلت شبكة (سكاي نيوز) عن الصحيفة البريطانية، فإن جوناثان بيكيت، الرئيس التنفيذي لشركة برجس لليخوت في
 بريطانيا، قد قال: إن اليخت في مناخ جميل ليس مكاناً سيئاً للعزل الذاتي من فيروس (كورونا)، موضحًا أن الاهتمام بالمواقع النائية للرحلات البحرية، مثل ألاسكا وجزر جنوب المحيط الهادئ، يتزايد.

وحول مدة الحجوزات، قال: إن عائلة واحدة، استأجرت يختاً لتسعة أسابيع، وهناك حجوزات أخرى لفترات أطول.

وقالت الصحيفة: إنه "من المتوقع أن يدفع مستأجرو اليخوت 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بالإضافة إلى تكاليف الطاقم، وقد ترتفع التكلفة إلى 500 ألف جنيه إسترليني لليخوت الكبيرة، التي يمكنها تخزين ما يكفي من إمدادات لعدة أشهر".

وكان للطائرات الخاصة، نصيب من هذه الرحلات أيضاً، فمع توقف رحلات الطيران، وإغلاق البلدان لحدودها، شهد هذا القطاع مؤخراً ازدهاراً، حيث لجأ الأثرياء لاستئجار طائرات "هليكوبتر" لنقلهم إلى البلدان، التي لا تزال أجواؤها مفتوحة.

أخبار ذات صلة

ترامب: لو تركنا الأمر للأطباء فإنهم سيغلقون العالم

ترامب: لو تركنا الأمر للأطباء فإنهم سيغلقون العالم

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 1656 شخصًا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 1656 شخصًا

مناورات جوية إسرائيلية أمريكية مشتركة رغم انتشار (كورونا)

مناورات جوية إسرائيلية أمريكية مشتركة رغم انتشار (كورونا)

الصين تُنهي قيود التنقل عن بؤرة (كورونا) الأولى

الصين تُنهي قيود التنقل عن بؤرة (كورونا) الأولى

ارتفاع كبير في تعداد المصابين بفيروس (كورونا) في ألمانيا

ارتفاع كبير في تعداد المصابين بفيروس (كورونا) في ألمانيا

رئيس البرازيل: &#34;وباء كورونا&#34; إنفلونزا صغيرة وخدعة إعلامية

رئيس البرازيل: "وباء كورونا" إنفلونزا صغيرة وخدعة إعلامية

ترامب يكشف نتائج فحص (كورونا) لزوجته ميلانيا

ترامب يكشف نتائج فحص (كورونا) لزوجته ميلانيا

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بفيروس (كورونا)

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

الاحتلال يجرف أراضٍ في جالود لتوسيع مستوطنة (شفوت رحيل)

شاهد: الوحدة البيولوجية لكتائب المجاهدين تقوم بتعقيم بعض المناطق بغزة

شاهد: الوحدة البيولوجية لكتائب المجاهدين تقوم بتعقيم بعض المناطق بغزة

مستوطنو (يتسهار) يهاجمون مادما جنوب نابلس

مستوطنو (يتسهار) يهاجمون مادما جنوب نابلس

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري

شاهد: الاحتلال يُلقي عاملاً فلسطينياً على حاجز بالضفة للاشتباه بإصابته بـ (كورونا)

شاهد: الاحتلال يُلقي عاملاً فلسطينياً على حاجز بالضفة للاشتباه بإصابته بـ (كورونا)

القبض على 26 شخصاً بسبب عدم التزامهم بقرار منع التنقل بالضفة

القبض على 26 شخصاً بسبب عدم التزامهم بقرار منع التنقل بالضفة

الأسرى يحتجون لإهمال الاحتلال إجراءات الوقاية من (كورونا)

الأسرى يحتجون لإهمال الاحتلال إجراءات الوقاية من (كورونا)

الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات الشمالية

الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات الشمالية

منوعات

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و&#34;مي عز الدين&#34;المتضرر الأكبر

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و"مي عز الدين"المتضرر الأكبر

شاهد: أول حبيب لـ &#34;جينيفر لوبيز&#34; يفارق الحياة.. وهذه صوره

شاهد: أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:&#34;دين أبوك إسمه إيه ؟&#34;

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:"دين أبوك إسمه إيه ؟"

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على "تيك توك"

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: &#34;انا عندي كارثة في البيت&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: "انا عندي كارثة في البيت"

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ&#34;جهاز كشف كورونا&#34;

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

وفاة إبنة الفنانة المصرية &#34;ناهد جبر&#34;

وفاة إبنة الفنانة المصرية "ناهد جبر"

عربي

هل يوجد (كورونا) في اليمن؟

هل يوجد (كورونا) في اليمن؟

تونس: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية كانت قادمة إلينا

تونس: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية كانت قادمة إلينا

مصر تتجهز لفرض حظر التجول بسبب (كورونا)

مصر تتجهز لفرض حظر التجول بسبب (كورونا)

الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري ويُوجّه رسالة أبوية للشعب الأردني

الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري ويُوجّه رسالة أبوية للشعب الأردني