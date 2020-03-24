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تونس: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية كانت قادمة إلينا

تونس: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية كانت قادمة إلينا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة التونسية: إن باخرة كانت متجهة إلى تونس، محملة بكحول طبيّة، سُرقت في البحر من طرف إيطاليين.

وقال وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، وفق ما نقلت عنه (روسيا اليوم): إن ما حدث للباخرة التونسية، شبيه باستيلاء التشيك على شحنة كمامات أرسلتها الصين إلى إيطاليا؛ للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا).

وأضاف وزير التجارة التونسي، أن "كلّ الدول الأوروبية، تعيش اليوم حالة من الهستيريا"، على خلفية تفشي (كورونا).

يشار إلى أنه في وقت سابق، صادرت التشيك شحنة مساعدات إنسانية، أرسلتها الصين إلى إيطاليا؛ للمساعدة في مكافحة تفشي (كورونا)، وتمثلت في أقنعة للوقاية من الفيروس، وأجهزة تنفس.

وذكرت التشيك، أن ما قامت به، جاء بسبب أن تلك الشحنة مخصصة للبيع غير القانوني.

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