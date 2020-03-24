الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري ويُوجّه رسالة أبوية للشعب الأردني

رام الله - دنيا الوطندعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مواطني بلاده إلى عدم التنقل، والالتزام بالتعليمات الرسمية، لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).وقال الملك عبد الله، في كلمة بُثت على القناة الأردنية الرسمية، ظهر فيه بالزي العسكري: "في هذه الأيام، يمر وطننا مثل باقي العالم، بظروف استثنائية صعبة، تستدعي إجراءات والتزاماً وتعاوناً استثنائياً".وأضاف: "أطلب منكم بخطاب الأب لأبنائه، عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، فلنرتق بمسؤولية حماية الوطن الذي نحب، وأنتم قدها، وأنا على ثقة أننا سنتجاوز هذه الظروف".وتابع: "لقد علمتني مدرسة الجندية، أهمية أن تكون خططنا استباقية، ولهذا ومنذ اللحظة الأولى، وجهت الحكومة، وقواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية، للتعامل مع هذا الخطر".ويُذكر، أن عدد الإصابات، ازداد في المملكة الأردنية، ما دفع الحكومة برئاسة عمر الرزاز، لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، للحيلولة دون انتشار الوباء.