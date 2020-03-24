دولي

الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري ويُوجّه رسالة أبوية للشعب الأردني

الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري ويُوجّه رسالة أبوية للشعب الأردني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مواطني بلاده إلى عدم التنقل، والالتزام بالتعليمات الرسمية، لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).

وقال الملك عبد الله، في كلمة بُثت على القناة الأردنية الرسمية، ظهر فيه بالزي العسكري: "في هذه الأيام، يمر وطننا مثل باقي العالم، بظروف استثنائية صعبة، تستدعي إجراءات والتزاماً وتعاوناً استثنائياً".

وأضاف: "أطلب منكم بخطاب الأب لأبنائه، عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، فلنرتق بمسؤولية حماية الوطن الذي نحب، وأنتم قدها، وأنا على ثقة أننا سنتجاوز هذه الظروف".

وتابع: "لقد علمتني مدرسة الجندية، أهمية أن تكون خططنا استباقية، ولهذا ومنذ اللحظة الأولى، وجهت الحكومة، وقواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية، للتعامل مع هذا الخطر".

ويُذكر، أن عدد الإصابات، ازداد في المملكة الأردنية، ما دفع الحكومة برئاسة عمر الرزاز، لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، للحيلولة دون انتشار الوباء.

 

أخبار ذات صلة

مناورات جوية إسرائيلية أمريكية مشتركة رغم انتشار (كورونا)

مناورات جوية إسرائيلية أمريكية مشتركة رغم انتشار (كورونا)

الصين تُنهي قيود التنقل عن بؤرة (كورونا) الأولى

الصين تُنهي قيود التنقل عن بؤرة (كورونا) الأولى

ارتفاع كبير في تعداد المصابين بفيروس (كورونا) في ألمانيا

ارتفاع كبير في تعداد المصابين بفيروس (كورونا) في ألمانيا

رئيس البرازيل: &#34;وباء كورونا&#34; إنفلونزا صغيرة وخدعة إعلامية

رئيس البرازيل: "وباء كورونا" إنفلونزا صغيرة وخدعة إعلامية

ترامب يكشف نتائج فحص (كورونا) لزوجته ميلانيا

ترامب يكشف نتائج فحص (كورونا) لزوجته ميلانيا

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بفيروس (كورونا)

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بفيروس (كورونا)

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار بالعالم لمواجهة (كورونا)

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار بالعالم لمواجهة (كورونا)

وفاة 601 شخص بفيروس (كورونا) في إيطاليا والحصيلة بارتفاع كبير

وفاة 601 شخص بفيروس (كورونا) في إيطاليا والحصيلة بارتفاع كبير

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري

شاهد: الاحتلال يُلقي عاملاً فلسطينياً على حاجز بالضفة للاشتباه بإصابته بـ (كورونا)

شاهد: الاحتلال يُلقي عاملاً فلسطينياً على حاجز بالضفة للاشتباه بإصابته بـ (كورونا)

الأسرى يحتجون لإهمال الاحتلال إجراءات الوقاية من (كورونا)

الأسرى يحتجون لإهمال الاحتلال إجراءات الوقاية من (كورونا)

الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات الشمالية

الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات الشمالية

جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني تؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة

جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني تؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة

الشرطة تقبض على أربعة أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات في قلقيلية

الشرطة تقبض على أربعة أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات في قلقيلية

رئيس جمعية الفلاح يُعلق على إنذار وزارة الصحة بغزة بشأن إغلاقها

رئيس جمعية الفلاح يُعلق على إنذار وزارة الصحة بغزة بشأن إغلاقها

الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية بالقدس

الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية بالقدس

منوعات

شاهد: أول حبيب لـ &#34;جينيفر لوبيز&#34; يفارق الحياة.. وهذه صوره

شاهد: أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:&#34;دين أبوك إسمه إيه ؟&#34;

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:"دين أبوك إسمه إيه ؟"

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على "تيك توك"

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: &#34;انا عندي كارثة في البيت&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: "انا عندي كارثة في البيت"

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ&#34;جهاز كشف كورونا&#34;

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

وفاة إبنة الفنانة المصرية &#34;ناهد جبر&#34;

وفاة إبنة الفنانة المصرية "ناهد جبر"

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

عربي

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)