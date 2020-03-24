مناورات جوية إسرائيلية أمريكية مشتركة رغم انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تستضيف إسرائيل، تمريناً مشتركاً بين سلاح الجو الإسرائيلي، ونظيره في الجيش الأمريكي، بعد أن تم إلغاء مناورة عسكرية مشتركة سابقاً، بسبب المخاوف من انتشار فيروس (كورونا).



وقال ​أفيخاي أدرعي،​ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على صفحته في موقع (تويتر): "سيبدأ ظهر اليوم تمرين دولي لسلاح الجو الإسرائيلي، والجيش الأمريكي بجنوب البلاد، وسينتهي ظهر بعد غدٍ الخميس".



وأضاف: "ستلاحظ في إطار التمرين تحركات ناشطة للطائرات الحريية من نوع F35"، وتابع: "سيُقام التمرين في الجو فقط، ولن تكون خلاله لقاءات على الأرض".



وكانت إسرائيل، أعلنت، أمس الاثنين، عن تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 1238 شخصاً، بينهم 24 في حالة حرجة.