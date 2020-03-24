دولي

الصين تُنهي قيود التنقل عن بؤرة (كورونا) الأولى

الصين تُنهي قيود التنقل عن بؤرة (كورونا) الأولى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الصين، الثلاثاء، وبشكل رسمي، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثراً بوباء (كورونا) الجديد في البلاد، بدءاً من يوم غد الأربعاء.

وأكدت اللجنة الصحية لإقليم هوبي، أنها ستزيل كافة قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس (كورونا) الجديد، بعد شهرين ونصف تقريباً على فرض إجراءات العزل عليها.

وأوضحت اللجنة، أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان يوم 8 نيسان/ أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".

يشار إلى أن الصين، فرضت حظر السفر والتنقل على الإقليم منذ ظهور فيروس (كورونا) للمرة الأولى في أواخر العام الماضي.

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