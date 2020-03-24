ارتفاع كبير في تعداد المصابين بفيروس (كورونا) في ألمانيا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت ألمانيا، أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في البلاد، ارتفع إلى 4764 حالة، خلال يوم؛ ليصل بالمجمل إلى 27436 حالة.



وبحسب الوكالة الألمانية الرسمية، فقد قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية: إن "114 شخصاً توفوا بزيادة 28 شخصاً عن العدد الذي نشر أمس الاثنين وهو 86 شخصاً".



وكانت الحكومة الألمانية، قد وافقت، على حزمة جديدة من الإجراءات؛ لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار فيروس (كورونا) على الاقتصاد؛ ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.