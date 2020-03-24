رئيس البرازيل: "وباء كورونا" إنفلونزا صغيرة وخدعة إعلامية

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، خصومه السياسيين والصحافة بـ"خداع" الناس حول مخاطر فيروس (كورونا) المستجد، رغم أن دول أمريكا الجنوبية، تشهد ارتفاعاً في أعداد الوفيات والمصابين.



وقالت (سكاي نيوز): إنه "على الرغم من أن وباء (كورونا) أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، ويبدو أنه قد يفرض خسائر فادحة على أميركا اللاتينية في الأسابيع المقبلة، حيث تغلق العديد من الدول في القارة الحدود للحد من الأضرار، فإن جايير بولسونارو، قاوم مثل هذه الإجراءات الصارمة، ورفض "هستيريا" وسائل الإعلام بالفيروس، الذي وصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة".



وقلل الرئيس البرازيلي من خطورة الوباء، وهاجم حكام المحافظات الرئيسية، بما في ذلك ريو دي جانيرو وساو باولو، وهي الولايات التي أمرت السكان بالبقاء في منازلهم، وفرضت الحجر الصحي.



وقال بولسونارو، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 25 حالة و1546 إصابة بالفيروس "سيرى الناس قريباً أنهم وقعوا ضحية خداع هؤلاء الحكام، والجزء الأكبر من وسائل الإعلام، عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا الجديد".