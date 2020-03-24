هنية يُقدّم إغاثة عاجلة للمخيمات الفلسطينية مقدارها نصف مليون دولار

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنه "نتيجة الظروف الطارئة، التي يمر بها الشعب الفلسطيني في لبنان، ومتابعة قيادة الحركة للظروف الصعبة، فقد أخذ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، قراراً بإغاثة عاجلة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية مقدارها نصف مليون دولار".



وأضافت حركة (حماس) في تصريح مقتضب، عبر موقعها الرسمي: "يواصل رئيس الحركة، مساعيه مع الدول الشقيقة والجهات الخيرة، من أجل التخفيف عن شعبنا في لبنان، والوقوف إلى جانبه؛ لمواجهة الأزمة التي يمر بها، متمنين لشعبنا وللبنان ولشعبه الشقيق العافية، وتجاوز هذه المحنة بصلابة وإرادة وعزيمة، سجلها لبنان في كل المراحل والمحطات".