دولي

ترامب يكشف نتائج فحص (كورونا) لزوجته ميلانيا

ترامب يكشف نتائج فحص (كورونا) لزوجته ميلانيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن نتائج الفحص، أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس (كورونا).

وقال ترامب في رده على تساؤلات للصحفيين في البيت الأبيض، من بينها: هل خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس، حيث أجاب: "نعم إنها على ما يرام.. والنتيجة سلبية".

وكان ترامب ونائبه مايك بنس، قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس، وكانت النتيجة سلبية أيضاً، ما يعني عدم إصابتهما.

وكانت رابطة مراسلي البيت الأبيض، أعلنت، أمس الاثنين، أنه يشتبه بإصابة أحد أعضائها بفيروس (كورونا)، مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية، التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.

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