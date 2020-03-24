شؤون فلسطينية

أجواء معتدلة في معظم المناطق الفلسطينية

أجواء معتدلة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى عربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/03/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/03/26: يكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/03/27: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ومغبراً أحياناً، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر
 متوسط ارتفاع الموج.

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