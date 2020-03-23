مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني (يتسهار) هاجمت منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية، وقد تصدى الأهالي لهم، دون وقوع إصابات أو خسائر، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).