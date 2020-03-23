شؤون فلسطينية

القبض على 26 شخص بسبب عدم التزامهم بقرار منع التنقل بالضفة

القبض على 26 شخص بسبب عدم التزامهم بقرار منع التنقل بالضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة، اليوم الإثنين، على 26 شخصا في محافظات جنين، وقلقيلية، وسلفيت، لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة وخروجهم من منازلهم دون أي مبرر.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أنه خلال قيام دوريات الشرطة بعمل جولات تفقدية في مدينة جنين وريف المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين تنفيذا لقانون الطوارئ، قبضت على 17 شخصا أثناء تواجدهم في الشارع دون أي مبرر، في مخالفة للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، كما تم القبض على شخصين من أصحاب المقاهي .

وفي قلقيلية، أفاد البيان بأن دوريات الشرطة العاملة برفقة الأجهزة الأمنية، قبضت على أربعة أشخاص أثناء تواجدهم في الشارع وخروجهم من المنازل بمركباتهم دون أي مبرر، وفتح محلات تجارية غير مدرجة بالمسموح به .

وفي سلفيت، قبضت الشرطة على شخصين أثناء تواجدهما في الشارع العام دون أي مبرر، كما قبضت على صاحب محل تجاري لم يلتزم بالإغلاق ولا تشمله استثناءات قانون الطوارئ .

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على الأشخاص الـ26 من أجل إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم أصولا .

وأكدت الشرطة أنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تعمل على تنفيذ قانون الطوارئ بمنع التنقل والحركة للمواطنين من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، ومنعا لانتشار فيروس "كورونا".

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