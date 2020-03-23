الأسرى يحتجون لإهمال الاحتلال إجراءات الوقاية من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إرجاع الوجبات في كافة السجون، غدًا الثلاثاء، احتجاجًا على عدم اتخاذ إدارة السجون الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا في السجون.



جاء ذلك في بيان للحركة الأسيرة، نشره مكتب إعلام الأسرى، الاثنين، وقال البيان: "الحركة الأسيرة تقرر إرجاع وجبات يوم غدٍ الثلاثاء في كافة السجون احتجاجًا على استمرار إجراءات إدارة سجون الاحتلال القمعية بحق الأسرى".



وأوضح أن الخطوة تأتي احتجاجًا على عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة وباء (كورونا)، وعدم السماح لأي جهة الاطلاع على أحوال الأسرى المحجور عليهم صحيًا.



وأشار البيان إلى أن إدارة سجون الاحتلال مصرة على استهداف حقوق الأسرى عبر منع أصناف أساسية من الدخول عبر "الكانتينا"، وفي ظل منع زيارات ذويهم.



يشار إلى أن إدارة السجون فرضت تعتيمًا كاملًا على أوضاع الأسرى الأربعة الذين تم عزلهم بحجة فحصهم من فيروس (كورونا) في سجن (مجدو) الخميس الماضي.