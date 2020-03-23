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مصر تتجهز لفرض حظر التجوال بسبب (كورونا)

مصر تتجهز لفرض حظر التجوال بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل، اليوم الاثنين، أن قرار حظر التجوال جاهز، قائلاً: إن حظر التجوال من ضمن الإجراءات الواردة إذا استمرت الزيادة بهذا الشكل في أعداد المصابين، وأن موعد تطبيقه هو الفيصل.

وكشف هيكل، وفق (روسيا اليوم)، أن مصر تواجه أزمة كورونا في المرحلة الثانية، وفقا للتقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن خطة الدولة الحالية تعمل على هذه المرحلة.

وأضاف أن كل مرحلة لها خطتها، مبينا أن تعطيل الدراسة وتعليق رحلات الطيران وتحديد ساعات عمل المحال التجارية هي ضمن خطة المرحلة الثانية.

وناشد الوزير المصريين بضرورة أخذ الحيطة والحذر قائلا: "الفيروس قريب منا"، موضحا أن الدولة تحاول إطالة أمد المرحلة الثانية بقدر المستطاع وعدم الدخول في مراحل جديدة أملا في الحصول على مصل أو دواء شافي لمصابي هذه الفيروس.

كما أكد وزير الدولة للإعلام أن نسبة الوفيات تتراوح ما بين 2.5 و3% مثل نسبة دول العالم، كاشفا أن دول العالم لجأت إلى تضحيات كثيرة إبان الفترة الماضية من خلال تعليق الرحلات والعزلة عن العالم لمكافحة الفيروس داخل أراضيها والحد من انتشاره.

وكشف أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات وكافة الخيارات مفتوحة لعدم الوصول إلى المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تكون خطيرة حيث يكون من الصعب تتبع الحالات المصابة متحدثا عن الحالة الأولى التي تم اكتشافها في مصر لأمريكية من أصل تايواني والتي تسببت في نقل العدوى لنحو 56 شخص.

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