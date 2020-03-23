الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات الشمالية

رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي بتشديد الرقابة على الأسواق وضبطها، قام جهاز الضابطة الجمركية، وبالتعاون مع الجهات الشريكة، بعمل جولات تفقدية رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت والمصانع في المحافظات الشمالية.إذ جاءت هذه الجولات للتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية ومدى التزام التجار ببيع المنتجات وفق القوانين المعمول بها وحسب المواصفات والمقاييس المتبعة وعدم الاحتكار أو رفع الأسعار وتوفر الأدوية والمعقمات الصحية، وللتأكد أيضاً من خلو الأسواق والمحلات التجارية من البضائع الفاسدة والمهربة والمقلدة وبضائع المستوطنات.ويشار إلى أن هذه الجولات اليوم أتت في ظل إعلان الحكومة للحجر المنزلي الإلزامي ومنع الحركة والتنقلات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وستبقى مستمرة ودائمة طيلة أيام الأسبوع من قبل جهاز الضابطة الجمركية والجهات الشريكة في كافة المحافظات.ويهيب جهاز الضابطة الجمركية المواطنين الكرام في حال ملاحظتهم التلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار من قبل التجار أو ملاحظتهم عمليات تهرب ضريبي أو جمركي أو بضائع مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية، ضرورة التبليغ عنها من خلال الاتصال عبر الرقم المجاني 132 أو عبر صفحة الضابطة الجمركية الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).