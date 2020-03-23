الشرطة تقبض على أربعة أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات في قلقيلية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على أربعة أشخاص لخروجهم من المنازل بدون أي مبرر ولعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة وذلك في محافظة قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عهن: أنه خلال قيام دوريات الشرطة العاملة برفقة الأجهزة الأمنية بجولات لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة تنفيذاً لقانون الطوارئ، قبضت على اربعة أشخاص أثناء تواجدهم في الشارع وخروجهم من المنازل بمركباتهم بدون اي مبرر و فتح محلات تجارية غير مدرجة بالمسموح به ومخالفين التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.



وتم التحفظ على الأشخاص من اجل إحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ .



وأكدت الشرطة انها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ قرار قانون الطوارئ بمنع التنقل والحركة للمواطنين من اجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم ومنعا من انتشار فيروس (كورونا).