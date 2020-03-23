شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً بشأن حالة الطوارئ بظل تفشي فيروس (كورونا)

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً بشأن حالة الطوارئ بظل تفشي فيروس (كورونا)
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن حالة الطوارئ بظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وأكدت الجامعة في بيانها، التأكيد على إغلاق الجامعة المعلن عنه مسبقاً؛ أمام العاملين والطلبة والمراجعين لمدة 14 يوماً اعتباراً من تاريخه.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

بناءً على قرارات دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، وبعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا في قطاع غزة، وحرصاً على سلامة العاملين والطلبة، فقد تقرر الآتي :

أولا: التأكيد على أغلاق الجامعة المعلن عنه مسبقاً؛ أمام العاملين والطلبة والمراجعين لمدة 14 يوماً اعتباراً من تاريخه.

ثانياً : تهيب إدارة الجامعة بجميع العاملين بالتزام بيوتهم، واستخدام كل وسائل الوقاية والحماية من الفيروس حفاظاً على أرواحهم ولمنع تفشي المرض في قطاع غزة لا سمح الله.

ثالثاً : يستمر سير المحاضرات بنظام التعليم عن بعد، من خلال تسجيل وبث المحاضرات من خلال الموديول الخاص بالتعليم الالكتروني، وعلى كافة الاكاديميين التواصل مع المكلفين بإدارة التعليم الالكتروني في حال وجود أي اشكالات فنية.

رابعاً : على كافة العاملين اتباع إرشادات وتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، وعدم الاعتماد على أي مصادر أخرى.

خامساً : على كافة العاملين الاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية للجامعة ( الموقع الإلكتروني وموقع الجامعة على الفيسبوك وموقع اذاعة الجامعة ) في أي معلومات أو تعليمات تصدر عن الجامعة.

أخبار ذات صلة

عوض: الإحصاء الفلسطيني سيواصل مسيرته ورسالته الإحصائية بظل حالة الطوارئ

عوض: الإحصاء الفلسطيني سيواصل مسيرته ورسالته الإحصائية بظل حالة الطوارئ

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري

شاهد: الاحتلال يُلقي عاملاً فلسطينياً على حاجز بالضفة للاشتباه بإصابته بـ(كورونا)

شاهد: الاحتلال يُلقي عاملاً فلسطينياً على حاجز بالضفة للاشتباه بإصابته بـ(كورونا)

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس

القبض على 26 شخص بسبب عدم التزامهم بقرار منع التنقل بالضفة

القبض على 26 شخص بسبب عدم التزامهم بقرار منع التنقل بالضفة

الأسرى يحتجون لإهمال الاحتلال إجراءات الوقاية من (كورونا)

الأسرى يحتجون لإهمال الاحتلال إجراءات الوقاية من (كورونا)

الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات الشمالية

الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات الشمالية

جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني تؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة

جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني تؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الأسرى يحتجون لإهمال الاحتلال إجراءات الوقاية من (كورونا)

الأسرى يحتجون لإهمال الاحتلال إجراءات الوقاية من (كورونا)

الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات الشمالية

الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات الشمالية

جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني تؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة

جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني تؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة

الشرطة تقبض على أربعة أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات في قلقيلية

الشرطة تقبض على أربعة أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات في قلقيلية

الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية بالقدس

الاحتلال يعتقل طفلًا من العيسوية بالقدس

حماس: رفض الاحتلال تأجيل بدء سجن الشيخ رائد صلاح استهتار بحياته

حماس: رفض الاحتلال تأجيل بدء سجن الشيخ رائد صلاح استهتار بحياته

الشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

الشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

مستوطنون يشقون طريقاً وينصبون &#34;بركسات&#34; بأراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يشقون طريقاً وينصبون "بركسات" بأراضٍ جنوب بيت لحم

منوعات

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

صور: موديل روز تكشف عن حيواناتها المفضلة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل &#34;العزل الصحي&#34;

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للتخلص من ملل "العزل الصحي"

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

مايا دياب تطلق برنامج (Side Talks) لمواجهة الحجر الصحى

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

شاهد: هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب &#34;كورونا&#34;

شاهد: ديانا كرزون تنهار باكية بسبب "كورونا"

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: أول ظهور إعلامي لنرمين صفر راقصة (كورونا) التونسية: أمي بتشجعني

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تسخر من الفنانة اصالة دفاعاً عن احلام

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة &#34;كورونا&#34;

مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة "كورونا"

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع &#34;مكياج&#34; لها وتنصحها: بطلى السجاير

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70 بوضع "مكياج" لها وتنصحها: بطلى السجاير

عربي

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)

العاهل الأردني: شكلنا خلية الأزمة لتفادي تفشي فيروس (كورونا)

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

الرئيس التونسي يوجه أمراً للقوات المسلحة بشأن فرض الحجر الصحي في البلاد

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة لواء ثانٍ بالجيش المصري متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)