جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً بشأن حالة الطوارئ بظل تفشي فيروس (كورونا)





وأكدت الجامعة في بيانها، التأكيد على إغلاق الجامعة المعلن عنه مسبقاً؛ أمام العاملين والطلبة والمراجعين لمدة 14 يوماً اعتباراً من تاريخه.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



بناءً على قرارات دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، وبعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا في قطاع غزة، وحرصاً على سلامة العاملين والطلبة، فقد تقرر الآتي :



أولا: التأكيد على أغلاق الجامعة المعلن عنه مسبقاً؛ أمام العاملين والطلبة والمراجعين لمدة 14 يوماً اعتباراً من تاريخه.



ثانياً : تهيب إدارة الجامعة بجميع العاملين بالتزام بيوتهم، واستخدام كل وسائل الوقاية والحماية من الفيروس حفاظاً على أرواحهم ولمنع تفشي المرض في قطاع غزة لا سمح الله.



ثالثاً : يستمر سير المحاضرات بنظام التعليم عن بعد، من خلال تسجيل وبث المحاضرات من خلال الموديول الخاص بالتعليم الالكتروني، وعلى كافة الاكاديميين التواصل مع المكلفين بإدارة التعليم الالكتروني في حال وجود أي اشكالات فنية.



رابعاً : على كافة العاملين اتباع إرشادات وتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، وعدم الاعتماد على أي مصادر أخرى.



خامساً : على كافة العاملين الاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية للجامعة ( الموقع الإلكتروني وموقع الجامعة على الفيسبوك وموقع اذاعة الجامعة ) في أي معلومات أو تعليمات تصدر عن الجامعة.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن حالة الطوارئ بظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد.