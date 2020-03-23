رئيس جمعية الفلاح يُعلق على إنذار وزارة الصحة بغزة بشأن إغلاقها

علق رئيس جمعية الفلاح شمال قطاع غزة، رمضان طنبورة، على الإنذار الذي تسلمه من وزارة الصحة في قطاع غزة بشأن نشاطات الجمعية في القطاع.





وقال طنبورة، في تصريح له عبر "فيسبوك": "احترم قرار وزارة الصحة، ونتمنى السلامة لشعبنا ونطلب من الجميع الهدوء وعدم التعليق على أي اجراءات تتخذ من أجل الحفاظ على سلامة شعبنا".





وأضاف طنبور: "نحن على أتم الاستعداد للتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وهي مرجعية كافة المراكز الصحية، وسنقدم خدماتنا الطبية لمرضانا داخل مجمع الفلاح الطبي التخصصي الخيري".





وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنها وجهت إنذاراً بالإغلاق لمركز الفلاح الطبي، اليوم الاثنين، وذلك بعد تداول صور للفحص الطبي لفيروس (كورونا) بالأسواق.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن ذلك يأتي على خلفية القيام بفعاليات صحية خلافاً للأصول.

يذكر، أن نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا صوراً لجميعة الفلاح، خلال قيامها بفحص طبي لفيروس (كروونا) في أحد أسواق قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطن