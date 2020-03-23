حماس: رفض الاحتلال تأجيل سجن الشيخ رائد صلاح استهتار بحياته

الشيخ رائد صلاح

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن رفض ما يسمى بالنيابة العامة لدى الاحتلال تأجيل بدء سجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، في ظل انتشار فيروس (كورونا)، يعبر عن عنصرية الاحتلال، وإجرام مؤسساته كافة بحق أسرى شعبنا الفلسطيني.



وعدّ قاسم في تصريح له اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الرفض استهتار من الاحتلال المتواصل بحياة أبناء شعبنا، وضربه بعرض الحائط للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.



ودعا كل المؤسسات الدولية والحقوقية إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن كل أسرانا، وقال: "اعتقالهم بالأصل هو جريمة، لأنهم يقاتلون من أجل قضية عادلة، خاصة في ظل عجز الاحتلال عن ضمان سلامة الأسرى مع تزايد انتشار فيروس (كورونا)".



ورفضت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا اليوم، طلبًا تقدم به محامو الشيخ رائد صلاح بتأجيل دخوله إلى السجن في ظل انتشار فيروس (كورونا).