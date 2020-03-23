الشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر في سلفيت

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على ثلاثة أشخاص لخروجهم من المنازل بلا مبرر ولعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة في سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة العاملة وأثناء قيامها بعمل جولات في أنحاء المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من منازلهم قبضت على شخصين أثناء تواجدهم في الشارع العام وخروجهم من المنازل بدون أي مبرر ومخالفين التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.



وألقت الشرطة القبض على صاحب محل تجاري لم يلتزم بالإغلاق ولا تشمله استثناءات قانون الطوارئ .



وتم التحفظ على الأشخاص من اجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.