مستوطنون يشقون طريقاً وينصبون "بركسات" بأراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

شق مستوطنون طريقاً، ونصبوا "بركسات" في أراضي منطقة خلة النحلة، جنوب محافظة بيت لحم.



وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن مستوطنين شقوا طريقاً وعبدوه، ونصبوا عدداً من البركسات، على أراضي خلة النحلة، التي تم الاستيلاء عليها في العام 2004، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار بريجية إلى أن المستوطنين، استغلوا الحالة التي تمر بها محافظة بيت لحم، وقاموا بذلك، علماً أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تقطيع مستوطنين مئات من أشجار الزيتون والكرمة في أراضي بلدة الخضر، وقرية وادي فوكين بالمحافظة.