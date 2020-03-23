مستوطنون يعتدون على شاب أثناء رعيه أبقاره بمنطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، على شاب أثناء رعيه ابقاره في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن عددا من المستوطنين اعتدوا على الشاب مهيب فتحي دراغمة، اثناء رعيه أبقاره في عين الحلوة.



ووصفت مصادر طبية إصابة الشاب بالطفيفة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).