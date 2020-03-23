ضبط أربعة أطنان مواد تموينية منتهية الصلاحية بضواحي القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، مساء اليوم الاثنين، في بلدة كفر عقب، إحدى ضواحي مدينة القدس، أربعة أطنان من المواد التموينية والعصائر، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها.



وقال الجهاز في بيان له: إنه قام باستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني (حماية المستهلك)، وبحضور بلدية كفر عقب، أقر إتلاف الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).