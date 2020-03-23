فيديو: اشتية يتفقد التزام المواطنين بحالة الطوارئ في رام الله





وأوضح وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "لمست التزاماً كبيراً من المواطنين، بإجراءات الطوارئ، لوعيهم أن الأمر لمصلحتنا جميعاً".



ووجه اشتية التحية لأفراد الأجهزة الأمنية، الذين يصلون الليل بالنهار؛ لضمان تطبيق الإجراءات، وخدمة الناس.













رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، خلال جولة تفقدية قام بها في مدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين: إنه لمس التزاماً من المواطنين بشأن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا).