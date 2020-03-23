فيديو: اشتية يتفقد التزام المواطنين بحالة الطوارئ في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، خلال جولة تفقدية قام بها في مدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين: إنه لمس التزاماً من المواطنين بشأن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا).
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، خلال جولة تفقدية قام بها في مدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين: إنه لمس التزاماً من المواطنين بشأن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا).
وأوضح وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "لمست التزاماً كبيراً من المواطنين، بإجراءات الطوارئ، لوعيهم أن الأمر لمصلحتنا جميعاً".
ووجه اشتية التحية لأفراد الأجهزة الأمنية، الذين يصلون الليل بالنهار؛ لضمان تطبيق الإجراءات، وخدمة الناس.
ووجه اشتية التحية لأفراد الأجهزة الأمنية، الذين يصلون الليل بالنهار؛ لضمان تطبيق الإجراءات، وخدمة الناس.
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