غازي حمد يُصدر توضيحاً بشأن تصويره في فعالية لفيروس (كورونا)

غازي حمد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن ما جاء في الفيديو، الذي تم تصويره مع جمعية (الفلاح) الخيرية، بناء على طلب من الجمعية، بأن يتم تقديم الشكر لهم حول المساعدات والمشاريع، التي تعاونوا فيها مع وزارة التنمية.



وأضاف حمد، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أنهم لم يذكروا بتاتاً أي علاقة لذلك، بالنشاط الذي قاموا به اليوم، من فعالية ضد فيروس (كورونا).



وشدد حمد، على أنه تمت دبلجة الفيديو، تساوقاً مع ما قاموا به، كما أنهم لم ينسقوا هذا النشاط، مع وزارة التنمية الاجتماعية، لأنه بالأصل، ليس من اختصاصها، مستنكراً هذا العمل، واعتبره أمراً غير مقبول أخلاقياً.